Аргентина на 30 дней отменяет авиарейсы из США и Европы из-за коронавируса

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Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что правительство страны издало указ, приостанавливающий полеты из США и стран Европы из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.

«На 30 дней приостанавливаются полеты из США, стран Европы, Китая, Японии и Ирана», — цитирует ТАСС Фернандеса.

Отмечается, что указ также предполагает «расширение чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса COVID-19 сроком на один год».

Как уточняется, все въезжающие в Аргентину после пребывания в странах с большим количеством случаев заражения COVID-19 будут обязаны находиться под 14-дневным карантином. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

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