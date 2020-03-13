В Катаре из-за COVID-19 закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
«Новые превентивные меры для сохранения общественного здоровья включают закрытие кинотеатров, театров, детских игровых площадок, тренажерных залов и банкетных залов для проведения свадеб и торжеств, включая те, что находятся в отелях, начиная с пятницы, 13 марта, до дальнейшего уведомления», — сообщили в офисе правительства.
Также управление музеев страны сообщило, что все музеи, в том числе открытые при них детские площадки и кафе, закрываются с 13 марта.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.