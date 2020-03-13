Бельгия ввела общенациональный карантин
Вильмес сообщила, что Бельгия «перешла к третьей фазе реагирования на пандемию коронавируса, которая подразумевает общегосударственный карантин — отмену всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, фольклорных, независимо от того, являются ли они частными или публичными, вне зависимости от их численности».
«Мы переходим на федеральный уровень кризисного управления», — цитирует ТАСС премьера Бельгии.
Она отметила, что новые меры «вступают в силу в полночь с пятницы на субботу и будут действовать до 3 апреля».
Отмечается, что в больницах введён в действие план экстренной эпидемиологической готовности. Утверждён список из примерно 100 больниц, которые будут специализироваться на приёме и лечении зараженных коронавирусом.
Число заражённых COVID-19 в стране достигло 399, три человека погибли от последствий заражения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.