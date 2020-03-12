Находящаяся в Италии россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Уроженка Ульяновска, отправившаяся в феврале к мужу в Италию, прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Заходить в магазины можно только по два человека, остальные стоят на улице в метре друг от друга и ждут. В большой супермаркет запускают по четыре-пять человек, несколько покупателей выходят — запускают новую партию», — рассказала россиянка.

По её словам, итальянцы скупают всё, что долго не портится, в том числе замороженные продукты, макароны, воду.

Она также отметила, что в аптеках раскуплены все маски и респираторы, а если их заказывать через интернет, то доставка возможна только в конце марта — начале апреля.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.