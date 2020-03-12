МИД России опроверг сообщение о «возможности ввода войск в Афганистан»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла появившееся в одном из интернет-изданий сообщение о том, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов якобы заявил о «возможности ввода российских войск в Афганистан для борьбы с терроризмом».

Это утверждение абсолютно не соответствует действительности и ни в какой форме Кабуловым не высказывалось, заявила Захарова.

«Российская позиция по этому вопросу хорошо известна, она заключается в том, что Россия ни при каких обстоятельствах не планировала и не планирует направлять свои войска в Афганистан. Речь может идти только о возможности расширения сотрудничества с Афганистаном в борьбе с терроризмом и наркоугрозой через взаимодействия в военно-технической сфере, а также в области подготовки квалифицированных кадров, которая осуществляется в настоящее время в формах, о которых все прекрасно знают», — заявила она.

Захарова обратилась к сотрудникам СМИ с просьбой быть более профессиональными в исполнении своих обязанностей.

«Подобные интерпретации и даже искажения данных, заявлений могут обернуться большими проблемами в восприятии сообщений в различных странах. Мы готовы всегда отвечать на интересующие вопросы, давать дополнительные разъяснения», — напомнила представитель министерства.

2 марта президент США Дональд Трамп после подписания мирного соглашения с движением «Талибан»* заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся «незамедлительно». При этом он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска «стремительно» вернутся в Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.