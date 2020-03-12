В ЕС осудили одностороннее решение США ограничить въезд из Европы

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Европейский союз не одобряет одностороннее решение США по ограничению въезда в страну из Европы. Такое заявление сделали глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В ЕС осудили одностороннее решение США ограничить въезд из Европы
  • Reuters

«Евросоюз не одобряет решение США ввести ограничение на въезд в одностороннем порядке и без консультаций», — заявили они.

В сообщении утверждается, что ЕС принимает жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США на 30 дней запретят въезд из Европы.

Ограничительные меры не затронут грузоперевозки. Также решение не распространяется на Великобританию.

В Вашингтоне уточнили, что запрет вводится на въезд для лиц, которые за последние 14 дней перед прибытием в США посещали Шенгенскую зону.

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