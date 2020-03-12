В ЕС осудили одностороннее решение США ограничить въезд из Европы
- Reuters
«Евросоюз не одобряет решение США ввести ограничение на въезд в одностороннем порядке и без консультаций», — заявили они.
В сообщении утверждается, что ЕС принимает жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США на 30 дней запретят въезд из Европы.
Ограничительные меры не затронут грузоперевозки. Также решение не распространяется на Великобританию.
В Вашингтоне уточнили, что запрет вводится на въезд для лиц, которые за последние 14 дней перед прибытием в США посещали Шенгенскую зону.