В ЕС осудили одностороннее решение США ограничить въезд из Европы

Европейский союз не одобряет одностороннее решение США по ограничению въезда в страну из Европы. Такое заявление сделали глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз не одобряет решение США ввести ограничение на въезд в одностороннем порядке и без консультаций», — заявили они.

В сообщении утверждается, что ЕС принимает жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США на 30 дней запретят въезд из Европы.

Ограничительные меры не затронут грузоперевозки. Также решение не распространяется на Великобританию.

В Вашингтоне уточнили, что запрет вводится на въезд для лиц, которые за последние 14 дней перед прибытием в США посещали Шенгенскую зону.