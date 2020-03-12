Эксперт прокомментировал запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса

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Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал запрет на въезд в США из Европы на фоне пандемии коронавируса.
Эксперт прокомментировал запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса
  • Reuters

В беседе со «Взглядом» он выразил мнение, что если ситуация пойдёт на улучшение и через 30 дней ограничения будут сняты, то через полгода об этом все забудут.

«Но если ситуация усугубится, судьба торгового соглашения между США и Европой может быть печальной», — полагает он.

Дудаков также назвал очевидным то, что американский президент Дональд Трамп старается избежать сценариев, наблюдаемых в Италии и во Франции.

«Трамп уверен, что его решение прекратить сообщение с Китаем отдалило распространение вируса в США. И теперь, изолировав Америку от Европы, Трамп надеется пересидеть глобальную эпидемию», — сказал эксперт.

Ранее в США уточнили условия запрета на въезд в страну из Европы.

Вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о возможности заражения коронавирусом двух третей населения планеты.

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