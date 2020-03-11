Число заражённых коронавирусом в Британии возросло до 456

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Число людей, у которых диагностировано заболевание, вызываемое коронавирусом 2019-nCoV, в Великобритании достигло 456.
Число заражённых коронавирусом в Британии возросло до 456
  • Reuters

«На территории Соединённого Королевства было проведено 27 476 анализов, из которых 27 020 дали отрицательный результат, а 456 — положительный. Шесть пациентов, анализы которых на COVID-19 были положительными, скончались», — приводит ТАСС сообщение британского Министерства здравоохранения и социальных дел.

10 марта сообщалось о 373 инфицированных в Великобритании.

Английская премьер-лига приняла решение перенести матч 28-го тура между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» из-за риска заражения коронавирусом.

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