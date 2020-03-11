В РСТ прокомментировали первый случай заражения коронавирусом в Турции
- Reuters
«В Турцию люди всё ещё делают предварительные бронирования, в основном на лето. Выжидают. Если её, конечно, закроют на карантин, то потери будут велики. Но сейчас этого нет», — заявил он в беседе со «Взглядом».
Он также отметил, что россияне продолжают бронировать поездки в Таиланд, рассчитывая, что к лету будут отменены карантины.
Ранее сообщалось, что заражённый является гражданином Турции. Его состояние оценивается как стабильное.
Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.