В РСТ прокомментировали первый случай заражения коронавирусом в Турции

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что в Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
В РСТ прокомментировали первый случай заражения коронавирусом в Турции
  • Reuters

«В Турцию люди всё ещё делают предварительные бронирования, в основном на лето. Выжидают. Если её, конечно, закроют на карантин, то потери будут велики. Но сейчас этого нет», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Он также отметил, что россияне продолжают бронировать поездки в Таиланд, рассчитывая, что к лету будут отменены карантины.

Ранее сообщалось, что заражённый является гражданином Турции. Его состояние оценивается как стабильное.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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