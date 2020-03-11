В АТОР прокомментировали первый случай заражения коронавирусом в Турции

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Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович прокомментировал сообщение о том, что в Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
В АТОР прокомментировали первый случай заражения коронавирусом в Турции
  • Reuters

«Один случай заболевания коронавирусом никак не может отразиться на туризме. У нас есть перечень стран, после которых россияне должны пройти двухнедельный карантин. Но Турция не входит в этот список, поэтому не думаю, что это оттолкнёт желающих поехать туда», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, другая история, если в Турции окажется тысяча заболевших, а пока говорить не о чем.

Ранее сообщалось, что заражённый является гражданином Турции. Его состояние оценивается как стабильное.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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