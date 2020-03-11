Эксперт оценил новые правила въезда в Таиланд

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал введение новых правил въезда в Таиланд, в соответствии с которыми государство приостановило выдачу виз по прибытии (VoA) для граждан 18 государств.

«Это превентивные меры на период, чтобы ограничить распространение коронавируса. Таиланд, кстати, по посещаемости почти не пострадал, практически не упали продажи. Через организованных операторов вообще проще будет всё это делать, можно визу получить», — пояснил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Он также напомнил, что у России есть соглашения о безвизовом посещении или упрощённом получении визы с более чем 100 странами, куда также могут поехать туристы.

Ранее в посольстве Таиланда в России заявили, что решение временно приостановить выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран не затрагивает владельцев российских паспортов, которые по-прежнему смогут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы.