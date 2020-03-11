Ужесточение правил въезда в Таиланд не затронет россиян

Решение Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии (VoA) для граждан 18 стран не затрагивает владельцев российских паспортов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой посольства Таиланда в России.

«Последние новости о решении правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии (VoA) для граждан 18 стран не затрагивают владельцев российских паспортов. Россияне по-прежнему могут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в соответствии с соглашением между Россией и Таиландом от 2005 года обладателям российских паспортов разрешается въезд в страну и пребывание в ней без визы сроком до 30 дней.

Граждане остальных стран из этого списка должны подавать заявление на визу заранее в посольстве или консульстве.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд в страну для граждан 18 государств, в том числе России.

Глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель, комментируя RT это решение, отметил, что оно не влияет на россиян, потому что «всё ещё есть двустороннее соглашение».