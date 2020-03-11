В представительстве по туризму Таиланда оценили ужесточение въезда в страну

Глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель прокомментировал RT решение властей Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточить въезд для граждан 18 государств, в том числе России, отменив возможность оформления визы по прибытии в страну.

«Для россиян существует два возможных варианта туристического пребывания в Таиланде — оформление визы по прибытии, решение о которой было принято ещё в 1999 году, и безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд, которое никто не отменял, и оно продолжает действовать», — сказал Кинель.

По словам эксперта, решение Министерства внутренних дел Таиланда о приостановлении визы по прибытии не влияет на россиян, потому что «всё ещё есть двустороннее соглашение».

Ранее власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд в страну для граждан 18 государств.