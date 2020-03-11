СМИ: Байден лидирует на праймериз демократов в четырёх из шести штатов
- Reuters
По оценке Fox News, Байден предварительно проигрывает главному конкуренту сенатору Берни Сандерсу только в штатах Вашингтон и Северная Дакота, однако там произведён подсчёт менее 50% бюллетеней.
Ранее американский лидер Дональд Трамп победил на первичных выборах республиканцев в пяти штатах.
3 марта по итогам «супервторника» Байден победил в десяти из 14 штатов.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Взглядом» назвал результаты праймериз Демократической партии США большой победой для Байдена.