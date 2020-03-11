СМИ: Байден лидирует на праймериз демократов в четырёх из шести штатов

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Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штатах Мичиган, Миссури, Миссисипи и Айдахо после подсчёта около 50% голосов.
СМИ: Байден лидирует на праймериз демократов в четырёх из шести штатов
  • Reuters

По оценке Fox News, Байден предварительно проигрывает главному конкуренту сенатору Берни Сандерсу только в штатах Вашингтон и Северная Дакота, однако там произведён подсчёт менее 50% бюллетеней.

Ранее американский лидер Дональд Трамп победил на первичных выборах республиканцев в пяти штатах.

3 марта по итогам «супервторника» Байден победил в десяти из 14 штатов.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Взглядом» назвал результаты праймериз Демократической партии США большой победой для Байдена.

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