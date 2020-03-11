Около 50 пассажиров покинули находящийся на карантине лайнер в Египте

Около 50 пассажиров находящегося на карантине у египетского города Луксор круизного лайнера покинули судно. Об этом сообщили в Минздраве Египта.

«48 пассажиров, чьи результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными, покинули лайнер, совершавший круиз по Нилу и находящийся на карантине у города Луксор», — приводит Daily News Egypt слова представителя ведомства.

Уточняется, что за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на судне не обнаружено.

Ранее сообщалось, что заражение COVID-19 зафиксировано у 33 пассажиров лайнера, который следовал по Нилу из Асуана в Луксор.