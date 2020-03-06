В Египте выявили коронавирус у 12 находящихся на круизном лайнере
- Reuters
Об этом сообщает Al Ahram.
Уточняется, что число заболевших коронавирусом в Египте, таким образом, возросло до 15 человек.
1 марта в Японии завершилась эвакуация пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
По последним данным, число заражённых коронавирусом в Японии составило 1056 человек, 696 из которых — пассажиры и члены экипажа Diamond Princess.