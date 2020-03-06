В Египте выявили коронавирус у 12 находящихся на круизном лайнере

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружено у 12 человек, находящихся на круизном лайнере, следующем по Нилу из Асуана в Луксор, заявила министр здравоохранения Египта Хала Зайед.

Об этом сообщает Al Ahram.

Уточняется, что число заболевших коронавирусом в Египте, таким образом, возросло до 15 человек.

1 марта в Японии завершилась эвакуация пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в Японии составило 1056 человек, 696 из которых — пассажиры и члены экипажа Diamond Princess.