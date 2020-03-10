В МИД России выступили с осуждением покушения на премьера Судана
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Решительно осуждаем произошедший в столице Судана террористический акт, направленный на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране. Провокационная направленность этой преступной акции, совершённой в условиях переживаемого Суданом сложного переходного периода, очевидна», — указывается в заявлении.
Уточняется, что МИД России выражает поддержку курсу суданского руководства на достижение общенационального согласия и решение стоящих перед страной актуальных социально-экономических проблем.
Ранее в Хартуме неизвестные подорвали автомобиль из кортежа премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука, политик остался жив.
В США выступили с осуждением покушения на премьера Судана.