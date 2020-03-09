СМИ: В Судане произошло покушение на премьер-министра

В Хартуме неизвестные подорвали автомобиль из кортежа премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука, политик жив. Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение Судана и источник в правительстве.

Reuters

По его данным, ЧП произошло в центре столицы Судана. Уточняется, что Хамдук доставлен в безопасное место. В феврале в Йемене было совершено покушение на министра обороны йеменского правительства Мухаммеда Али аль-Макдаши.