СМИ: В Судане произошло покушение на премьер-министра
В Хартуме неизвестные подорвали автомобиль из кортежа премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука, политик жив. Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение Судана и источник в правительстве.
- Reuters
По его данным, ЧП произошло в центре столицы Судана.
Уточняется, что Хамдук доставлен в безопасное место.
В феврале в Йемене было совершено покушение на министра обороны йеменского правительства Мухаммеда Али аль-Макдаши.
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