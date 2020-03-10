Папа Франциск обратился с молитвой к Деве Марии из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, своё послание он записал на видео.
«В эти дни чрезвычайной медицинской ситуации Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери как знамению спасения и надежды», — сказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Уточняется, что соответствующее видеопослание будет направлено генеральному викарию Рима кардиналу Анджело Де Донатису, который 11 марта отслужит мессу по случаю Дня молитвы и поста без участия верующих.
Ранее Франциск впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции из-за ограничений, наложенных властями Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.