Папа Франциск обратился с молитвой к Деве Марии из-за коронавируса

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Папа Римский Франциск обратился с молитвой к Деве Марии, прося её о помощи из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Папа Франциск обратился с молитвой к Деве Марии из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, своё послание он записал на видео.

«В эти дни чрезвычайной медицинской ситуации Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери как знамению спасения и надежды», — сказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Уточняется, что соответствующее видеопослание будет направлено генеральному викарию Рима кардиналу Анджело Де Донатису, который 11 марта отслужит мессу по случаю Дня молитвы и поста без участия верующих.

Ранее Франциск впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции из-за ограничений, наложенных властями Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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