США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана
- Reuters
По словам военного чиновника, в Ираке находятся порядка 5 тыс. военных США.
«Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет, в том числе в Ирак, для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана», — добавил Маккензи. Его слова приводит ТАСС.
В ночь на 8 января иранская сторона объявила об операции возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.