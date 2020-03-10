США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана

Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана». Об этом на слушаниях в палате представителей США заявил глава Центрального командования американских вооружённых сил Кеннет Маккензи.

По словам военного чиновника, в Ираке находятся порядка 5 тыс. военных США.

«Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет, в том числе в Ирак, для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана», — добавил Маккензи. Его слова приводит ТАСС.

В ночь на 8 января иранская сторона объявила об операции возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.