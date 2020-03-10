США допустили возможность оказания помощи Турции в Сирии

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американские власти допускают возможность оказания помощи Турции по линии НАТО в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.
США допустили возможность оказания помощи Турции в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Турция, в соответствии с Четвёртой статьёй Устава НАТО, уже обратилась к странам альянса за поддержкой и США уже работают с другими государствами — членами организации, «чтобы понять, какие возможности есть».

«Мы изучаем, что может сделать НАТО. Все варианты на столе, посмотрим, что будет дальше, что наши союзники захотят предложить и что США смогут сделать, чтобы поддержать их», — сказал спецпредставитель.

Ранее Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.

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