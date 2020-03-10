Число скончавшихся от последствий COVID-19 в Иране почти достигло 300

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Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране увеличилось до 291.
Число скончавшихся от последствий COVID-19 в Иране почти достигло 300
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост советника министра здравоохранения Ирана Али Резу Вахабзаде в Twitter.

«За прошедший день был выявлен 881 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражений достигло 8042. За прошедшие сутки скончались 54 человека, в общей сложности число жертв достигло 291», — указал он.

Ранее сообщалось о 237 погибших от коронавируса.

9 марта глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что в стране освободят 70 тысяч заключённых, чтобы избежать распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в местах лишения свободы.

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