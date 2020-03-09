Число скончавшихся от последствий COVID-19 в Иране возросло до 237
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране увеличилось до 237.
- РИА Новости
Об этом информирует AFP.
Отмечается, что за сутки скончались 43 человека.
Ранее сообщалось, что крупнейший иранский авиаперевозчик Iran Air приостанавливает рейсы в европейские страны на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: