Число скончавшихся от последствий COVID-19 в Иране возросло до 237

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране увеличилось до 237.

РИА Новости

Об этом информирует AFP. Отмечается, что за сутки скончались 43 человека. Ранее сообщалось, что крупнейший иранский авиаперевозчик Iran Air приостанавливает рейсы в европейские страны на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.