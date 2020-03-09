Число скончавшихся от последствий COVID-19 в Иране возросло до 237

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Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране увеличилось до 237.
Число скончавшихся от последствий COVID-19 в Иране возросло до 237
  • РИА Новости

Об этом информирует AFP.

Отмечается, что за сутки скончались 43 человека.

Ранее сообщалось, что крупнейший иранский авиаперевозчик Iran Air приостанавливает рейсы в европейские страны на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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