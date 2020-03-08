Национальный авиаперевозчик Ирана прекратил рейсы в Европу

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Крупнейший иранский авиаперевозчик Iran Air приостанавливает рейсы в европейские страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Национальный авиаперевозчик Ирана прекратил рейсы в Европу
  • РИА Новости

«В связи с ограничениями, введёнными Европой в отношении Iran Air по неизвестным причинам, все полёты авиакомпании в европейские страны приостанавливаются до дальнейшего уведомления», — сообщает авиакомпания.

Отмечается, что «в настоящий момент ведутся консультации с целью снятия ограничения и возобновления рейсов в Европу».

Ранее ряд стран заявил о временных ограничениях на авиасообщение с Ираном.

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» сократит число рейсов из Москвы в Тегеран до одного в неделю.

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