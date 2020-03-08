Национальный авиаперевозчик Ирана прекратил рейсы в Европу
- РИА Новости
«В связи с ограничениями, введёнными Европой в отношении Iran Air по неизвестным причинам, все полёты авиакомпании в европейские страны приостанавливаются до дальнейшего уведомления», — сообщает авиакомпания.
Отмечается, что «в настоящий момент ведутся консультации с целью снятия ограничения и возобновления рейсов в Европу».
Ранее ряд стран заявил о временных ограничениях на авиасообщение с Ираном.
Накануне стало известно, что «Аэрофлот» сократит число рейсов из Москвы в Тегеран до одного в неделю.