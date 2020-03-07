«Аэрофлот» сократит число рейсов в Тегеран до одного в неделю

«Аэрофлот» сократит число рейсов из Москвы в Тегеран до одного в неделю.

«Аэрофлот» с 8 марта сократит частоту полётов по маршруту Шереметьево — Тегеран — Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям», — приводит РИА Новости сообщение авиакомпании.

Отмечается, что ранее приобретённые билеты по данному направлению можно переоформить на любую дату не позднее 31 мая 2020 года или вернуть по месту приобретения без штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» сокращает рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию из-за снижения спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.