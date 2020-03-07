«Аэрофлот» сокращает рейсы в ряд стран из-за COVID-19
- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию авиакомпании.
«Аэрофлот временно вносит изменения в расписание полётов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса», — указано в тексте.
Отмечается, что пассажирам, которые оформили билеты до 6 марта, разрешается добровольно переоформить их без штрафа на любую дату не позднее 31 мая.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» приостанавливает рейсы из Москвы в Гонконг.