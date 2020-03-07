«Аэрофлот» сокращает рейсы в ряд стран из-за COVID-19

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Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию из-за снижения спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
«Аэрофлот» сокращает рейсы в ряд стран из-за COVID-19
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию авиакомпании.

«Аэрофлот временно вносит изменения в расписание полётов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса», — указано в тексте.

Отмечается, что пассажирам, которые оформили билеты до 6 марта, разрешается добровольно переоформить их без штрафа на любую дату не позднее 31 мая.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» приостанавливает рейсы из Москвы в Гонконг.

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