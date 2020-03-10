Власти США обсудят с Конгрессом налоговые послабления в связи с COVID-2019

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация начнёт обсуждение с Конгрессом налоговых послаблений для граждан в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

«Мы завтра увидимся с Сенатом и республиканцами в Палате представителей, чтобы обсудить возможность сокращения налога на зарплату или значительного его облегчения», — цитирует ТАСС Трампа.

Также администрация США намерена предложить отменить наказание для компаний за вынужденные нарушения почасовой оплаты труда.

Ранее Дональд Трамп на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 призвал жителей США задуматься о том, что обычный грипп уносит десятки тысяч жизней в год, но в связи с этим не принимаются экстренные меры, а «экономика идёт своим чередом».