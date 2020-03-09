На Кипре выявили два первых случая заражения COVID-19

На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует агентство CNA.

Уточняется, что министр здравоохранения Константинос Иоанну намерен рассказать подробности о ситуации с коронавирусом в стране во время ближайшей пресс-конференции.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражённых новой коронавирусной инфекцией превысило 109 тыс. в 104 странах.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.