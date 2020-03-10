Столтенберг отметил соблюдение прекращения огня в Идлибе

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил соблюдение прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.
Столтенберг отметил соблюдение прекращения огня в Идлибе
  • Reuters

«Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается, в последние дни мы наблюдали снижение уровня насилия», — приводит его слова Интерфакс.

Также Столтенберг считает, что необходимо «воспользоваться этой ситуацией, чтобы обеспечить защиту населения и наладить доставку гуманитарной помощи».

5 марта Россия и Турция по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовали совместный документ, предусматривающий урегулирование ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить