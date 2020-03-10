Столтенберг отметил соблюдение прекращения огня в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил соблюдение прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

«Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается, в последние дни мы наблюдали снижение уровня насилия», — приводит его слова Интерфакс.

Также Столтенберг считает, что необходимо «воспользоваться этой ситуацией, чтобы обеспечить защиту населения и наладить доставку гуманитарной помощи».

5 марта Россия и Турция по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовали совместный документ, предусматривающий урегулирование ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе.