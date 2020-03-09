Посол России и глава Минфина США провели переговоры
- Reuters
Об этом заявила пресс-служба посольства России.
«9 марта посол России А. Антонов встретился с министром финансов США С. Мнучиным», — заявили в диппредставительстве.
Стороны обсуждали вопросы состояния и перспектив связей двух стран, а также ход выполнения договорённостей, достигнутых между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году.
В феврале Антонов отметил важность улучшения отношений России и США.