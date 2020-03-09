Посол России и глава Минфина США провели переговоры

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Посол России в США Анатолий Антонов и министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы российско-американских отношений.
Посол России и глава Минфина США провели переговоры
  • Reuters

Об этом заявила пресс-служба посольства России.

«9 марта посол России А. Антонов встретился с министром финансов США С. Мнучиным», — заявили в диппредставительстве.

Стороны обсуждали вопросы состояния и перспектив связей двух стран, а также ход выполнения договорённостей, достигнутых между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году.

В феврале Антонов отметил важность улучшения отношений России и США.

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