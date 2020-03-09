Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию в САР
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МИД России.
«Посол был проинформирован об итогах российско-турецких переговоров на высшем уровне 5 марта в Москве», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Стороны подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия Ирана, Турции и России в астанинском формате в интересах обеспечения долгосрочного урегулирования в САР.
Ранее турецкое Минобороны заявило, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в идлибской зоне деэскалации начнутся в Анкаре 10 марта.