Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию в САР

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Ирана в России Казем Джалали провели встречу, в ходе которой обменялись мнениями о ситуации в Сирии.
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию в САР
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МИД России.

«Посол был проинформирован об итогах российско-турецких переговоров на высшем уровне 5 марта в Москве», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Стороны подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия Ирана, Турции и России в астанинском формате в интересах обеспечения долгосрочного урегулирования в САР.

Ранее турецкое Минобороны заявило, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в идлибской зоне деэскалации начнутся в Анкаре 10 марта.

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