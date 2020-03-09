В Минобороны Турции назвали дату переговоров с российскими военными

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В Минобороны Турции сообщили, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в идлибской зоне деэскалации начнутся в Анкаре 10 марта.
В Минобороны Турции назвали дату переговоров с российскими военными
  • Reuters

«В соответствии с московским меморандумом (по Идлибу) 10 марта в Анкаре начнутся переговоры с участием российской военной делегации», — приводит ТАСС коммюнике турецких военных.

Ожидается, что военные обсудят детали совместного патрулирования трассы М4 в Сирии, начало которого намечено на 15 марта.

5 марта глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров двух стран заявил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии, а также проводить с 15 марта совместное патрулирование вдоль трассы. Он отмечал, что конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии Министерств обороны двух стран в течение семи дней.

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