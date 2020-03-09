Число заражённых коронавирусом в Палестине выросло до 25

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Палестине увеличилось до 25.
Число заражённых коронавирусом в Палестине выросло до 25
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя палестинского правительства Ибрагима Мельхема.

«Шесть новых случаев заражения коронавирусом в Палестине. Пять новых случаев в Вифлееме и первый случай в городе Тулькарем», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что на домашнем карантине находятся около 2 тыс. человек, ещё 136 — на медицинском карантине.

Ранее в итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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