Число заражённых коронавирусом в Палестине выросло до 25

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Палестине увеличилось до 25.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя палестинского правительства Ибрагима Мельхема.

«Шесть новых случаев заражения коронавирусом в Палестине. Пять новых случаев в Вифлееме и первый случай в городе Тулькарем», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что на домашнем карантине находятся около 2 тыс. человек, ещё 136 — на медицинском карантине.

Ранее в итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.