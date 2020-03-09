Число заражённых коронавирусом в Палестине выросло до 25
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя палестинского правительства Ибрагима Мельхема.
«Шесть новых случаев заражения коронавирусом в Палестине. Пять новых случаев в Вифлееме и первый случай в городе Тулькарем», — сказал он.
Вместе с этим он добавил, что на домашнем карантине находятся около 2 тыс. человек, ещё 136 — на медицинском карантине.
Ранее в итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.