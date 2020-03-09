Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
- Reuters
«Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире альянса в Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы НАТО.
Отмечается, что заболевший лечится дома. Все, кто могли контактировать с ним, помещены на домашний карантин.
Ранее силы обороны Финляндии сообщили, что военные страны не будут участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020, основная фаза которых должна начаться 9 марта в Норвегии, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.