Российские военные провели патрулирование по нескольким маршрутам в САР

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что российские военные осуществили наземное и воздушное патрулирование по нескольким направлениям в Сирии.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам… в провинции Алеппо… в провинции Хасеке», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Также сообщается, что силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас — Ханик-Фаукани — Айн-Иса — Мазараат — Бир-Хамид — аэродром Квайрес — аэродром Метрас.

Ранее сообщалось, что военные из ЦПВС доставили гуманитарную помощь в сирийский посёлок Амирия, пригород Алеппо.

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