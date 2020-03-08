Российские военные провели патрулирование по нескольким маршрутам в САР
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам… в провинции Алеппо… в провинции Хасеке», — цитирует РИА Новости Журавлёва.
Также сообщается, что силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас — Ханик-Фаукани — Айн-Иса — Мазараат — Бир-Хамид — аэродром Квайрес — аэродром Метрас.
Ранее сообщалось, что военные из ЦПВС доставили гуманитарную помощь в сирийский посёлок Амирия, пригород Алеппо.