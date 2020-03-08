Глава ВОЗ приветствовал шаги Италии по борьбе с коронавирусом
- Reuters
Он написал на своей странице в Twitter, что «правительство и народ Италии предпринимают храбрые шаги, нацеленные на замедление распространения коронавируса и защиту их страны и мира».
«То, что они делают, — это настоящая жертва. ВОЗ выражает свою солидарность с Италией и продолжает свою поддержку», — сообщил Гебрейесус.
8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет об экстренных мерах по противодействию распространению COVID-19.