Въезд из Японии ограничили в 27 стран

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В МИД Японии сообщили, что въезд из страны был ограничен в 27 государств в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Въезд из Японии ограничили в 27 стран
  • Reuters

Как сообщает The Japan Times, высокопоставленный представитель японского МИД заявил, что эти меры «могут распространить представление, что Япония опасна».

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предлагал ряду стран снять ограничения на поездки японцев.

«Мы делаем необходимые запросы, объясняя применяемые в Японии меры и ситуацию», — заявил он.

Ранее сообщалось, что японские власти заявили о намерении запретить перепродажу медицинских масок в стране из-за их дефицита, который возник на фоне распространения в Японии коронавирусной инфекции COVID-19. 

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