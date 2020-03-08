Сирийские военные нашли в Саракибе химические отравляющие вещества

Сирийские военные обнаружили в Саракибе химические отравляющие вещества и взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на армию Сирии.

Как пишет агентство, в одном из домов в жилом квартале города был найден баллон с вытекшей жидкостью и элементы средств химзащиты.

«В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведёнными проводами, наше оборудование зафиксировало, что жёлтое вещество в ёмкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор», — сообщил офицер сирийской армии.

Взрывное устройство обезврежено, на месте работают специалисты.

4 марта в Центре примирения враждующих сторон сообщили, что террористы попытались провести химическую атаку в районе Саракиба в провинции Идлиб.

Как отметили в ведомстве, 2 марта группа террористов попыталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными отравляющими веществами. Из-за отсутствия опыта они допустили утечку, нарушив герметичность одной ёмкости.