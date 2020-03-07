Палестинские власти объявили о закрытии Вифлеема из-за коронавируса
- РИА Новости
«Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев. Отменяются бронирования для туристических делегаций во всех отелях Палестины, включая Вифлеем», — приводит ТАСС сообщение местных властей.
Отмечается, что службам безопасности предписано принимать правовые меры против тех, кто нарушит карантин.
На данный момент в Палестине подтверждено 16 случаев заражения новым коронавирусом.
Ранее стало известно, что США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса.