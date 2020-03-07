В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

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В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
  • Анкара / © Алена Палажченко
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV, стороны обсудят совместное патрулирование в сирийском Идлибе.

Ранее в Турции заявили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.

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