В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава Минобороны Турции: В начале недели в Анкару прибудет делегация Минобороны РФ — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) March 7, 2020

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV, стороны обсудят совместное патрулирование в сирийском Идлибе.

Ранее в Турции заявили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.