В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
- Анкара / © Алена Палажченко
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Глава Минобороны Турции: В начале недели в Анкару прибудет делегация Минобороны РФ— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) March 7, 2020
Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV, стороны обсудят совместное патрулирование в сирийском Идлибе.
Ранее в Турции заявили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.