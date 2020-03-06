Россия потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию Красиловой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала «в жёсткой форме от американских властей» отозвать запрос на экстрадицию российской переводчицы Олеси Красиловой в США, которая ранее была задержана в Испании.

«Потребовали в жёсткой форме от американских властей отозвать запрос на экстрадицию Красиловой в США», — сказала она.

Захарова добавила, что российская сторона принимает все необходимые меры по обеспечению прав россиянки и её законных интересов.

«Призываем испанцев не предпринимать шагов, которые могут ещё больше усугубить сложившуюся ситуацию», — отметила представитель МИД.

О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации.

Как отметила Захарова, Россия уже направила ноту в МИД Испании из-за задержания россиянки.

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