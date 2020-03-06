Россия потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию Красиловой
- РИА Новости
«Потребовали в жёсткой форме от американских властей отозвать запрос на экстрадицию Красиловой в США», — сказала она.
Захарова добавила, что российская сторона принимает все необходимые меры по обеспечению прав россиянки и её законных интересов.
«Призываем испанцев не предпринимать шагов, которые могут ещё больше усугубить сложившуюся ситуацию», — отметила представитель МИД.
О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации.
Как отметила Захарова, Россия уже направила ноту в МИД Испании из-за задержания россиянки.
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