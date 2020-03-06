Россия потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию Красиловой

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала «в жёсткой форме от американских властей» отозвать запрос на экстрадицию российской переводчицы Олеси Красиловой в США, которая ранее была задержана в Испании.
Россия потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию Красиловой
  • РИА Новости

«Потребовали в жёсткой форме от американских властей отозвать запрос на экстрадицию Красиловой в США», — сказала она.

Захарова добавила, что российская сторона принимает все необходимые меры по обеспечению прав россиянки и её законных интересов.

«Призываем испанцев не предпринимать шагов, которые могут ещё больше усугубить сложившуюся ситуацию», — отметила представитель МИД.

О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации.

Как отметила Захарова, Россия уже направила ноту в МИД Испании из-за задержания россиянки.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить