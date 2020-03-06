Россия направила ноту в МИД Испании из-за задержания россиянки

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона направила в Министерство иностранных дел Испании ноту в связи с задержанием российской переводчицы Олеси Красиловой на испанской территории.
Россия направила ноту в МИД Испании из-за задержания россиянки
  • © Facebook / olesya.krasilova
  • Reuters

«В МИД Испании уже получили российскую ноту, в которой выражена серьёзная озабоченность беспрецедентным задержанием и помещением под стражу российской гражданки с призывом к испанской стороне отказать в её экстрадиции в США. Принимаем все необходимые меры по обеспечению её прав и законных интересов», — сказала она.

О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации.

Подробности — в материале RT.

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