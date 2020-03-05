Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Эрдогана

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Эрдогана
  • Reuters

По его мнению, эту встречу можно назвать успешной.

«Были достигнуты хорошие соглашения. Чувствуется, что переговоры были невероятно напряжёнными… Во всяком случае, обе стороны высказали желание провести деэскалацию ситуации», — заключил эксперт.

5 марта в Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана. Личная встреча продлилась три часа, после чего к президентам присоединились делегации. Стороны продолжали консультации в течение шести часов.

Основной темой встречи стала ситуация в Сирии, в том числе в Идлибе.

После мероприятия президент Турции на пресс-конференции объявил о прекращении огня в сирийском Идлибе.

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