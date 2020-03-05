США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии
- globallookpress.com
Как сообщает Министерство юстиции США, такое распоряжение выдал иммиграционный суд в городе Мемфис (штат Теннесси).
Немец подлежит выдворению из США на основании законодательного акта 1978 года и того факта, что обвиняемый «охотно служил вооруженным охранником заключенных в концлагере, в котором происходили репрессии».
Речь идёт о концлагере Нойенгамме.
Ранее прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.