США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии

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Власти США приняли решение об экстрадиции бывшего охранника концлагеря Нойенгамме в нацистской Германии Ханса Грима.
США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии
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Как сообщает Министерство юстиции США, такое распоряжение выдал иммиграционный суд в городе Мемфис (штат Теннесси).

Немец подлежит выдворению из США на основании законодательного акта 1978 года и того факта, что обвиняемый «охотно служил вооруженным охранником заключенных в концлагере, в котором происходили репрессии».

Речь идёт о концлагере Нойенгамме.

Ранее прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.

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