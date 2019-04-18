В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

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Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
  • Reuters

Об этом сообщает Welt.

Отмечается, что обвиняемый работал в лагере Штуттгоф, который располагался на территории Польши, с августа 1944 года по апрель 1945 года. За это время, по данным правоохранительных органов, нацистами разными способами были убиты по меньшей мере 5230 человек.

По данным издания, мужчина признался, что работал в нацистском концлагере, однако отметил, что сочувствовал убитым и не считает себя виновным в их гибели, так как, если бы он ушёл со службы, «нашли бы кого-то другого».

В январе администрация округа Варендорф сообщила о смерти бывшего охранника польского концентрационного лагеря Травники Якова Палия.

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