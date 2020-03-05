В Госдепе заявили о праве Турции на самооборону в Сирии

Турция имеет полное право на самооборону в сирийском Идлибе. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы считаем, что у Турции, нашего партнёра по НАТО, есть полное право защищать себя от риска, который был создан», — сказал он в ходе выступления на брифинге с журналистами.

Live now! Watch @SecPompeo deliver remarks to the media. https://t.co/abgWXuP2O1 — Department of State (@StateDept) March 5, 2020

По словам Помпео, риск для Турции в Сирии создают режим действующего президента Башара Асада, российские и иранские военные.

Ранее Госдеп возложил на Москву, Тегеран и Дамаск ответственность за обострение ситуации в Сирии.