Орджоникидзе прокомментировал информацию о смерти Хавьера Переса де Куэльяра
- Reuters
«Не могу сказать, что при нём начались операции по поддержанию мира, но он активно продолжал эти операции, а это очень важная часть деятельности ООН, особенно в то время. Например, в Африке спасать людей от кризисов, конфликтов внутреннего характера и внешнего. Он позитивную роль сыграл и в договоренностях между сверхдержавами СССР и США по самым разным вопросам», — отметил он в беседе с НСН.
Сергей Орджоникидзе также назвал Переса де Куэльяра настоящим миротворцем.
Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал пост Генсека ООН в 1982—1991 годах, умер в возрасте 100 лет.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье дипломата.