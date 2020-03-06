Орджоникидзе прокомментировал информацию о смерти Хавьера Переса де Куэльяра

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал о роли перуанского дипломата и бывшего Генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра в поддержании мира между странами.

«Не могу сказать, что при нём начались операции по поддержанию мира, но он активно продолжал эти операции, а это очень важная часть деятельности ООН, особенно в то время. Например, в Африке спасать людей от кризисов, конфликтов внутреннего характера и внешнего. Он позитивную роль сыграл и в договоренностях между сверхдержавами СССР и США по самым разным вопросам», — отметил он в беседе с НСН.

Сергей Орджоникидзе также назвал Переса де Куэльяра настоящим миротворцем.

Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал пост Генсека ООН в 1982—1991 годах, умер в возрасте 100 лет.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье дипломата.