Орджоникидзе прокомментировал информацию о смерти Хавьера Переса де Куэльяра

Короткая ссылка
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал о роли перуанского дипломата и бывшего Генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра в поддержании мира между странами.
Орджоникидзе прокомментировал информацию о смерти Хавьера Переса де Куэльяра
  • Reuters

«Не могу сказать, что при нём начались операции по поддержанию мира, но он активно продолжал эти операции, а это очень важная часть деятельности ООН, особенно в то время. Например, в Африке спасать людей от кризисов, конфликтов внутреннего характера и внешнего. Он позитивную роль сыграл и в договоренностях между сверхдержавами СССР и США по самым разным вопросам», — отметил он в беседе с НСН

Сергей Орджоникидзе также назвал Переса де Куэльяра настоящим миротворцем.

Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал пост Генсека ООН в 1982—1991 годах, умер в возрасте 100 лет.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье дипломата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить