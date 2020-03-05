Гутерреш выразил соболезнования в связи со смертью Переса де Куэльяра

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье бывшего Генерального секретаря организации Хавьера Переса де Куэльяра, который умер в возрасте 100 лет.

«Я глубоко опечален кончиной моего предшественника Хавьера Переса де Куэльяра», — говорится в обращении Гутерреша.

Он отметил, что Перес де Куэльяр был опытным государственным деятелем, преданным дипломатом, а также оказал большое влияние на Организацию Объединённых Наций.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования семье господина Переса де Куэльяра, перуанскому народу и многим другим людям во всём мире, чьи жизни были связаны с замечательным и сострадательным мировым лидером», — добавил Гутерреш.

Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр занимал пост Генсека ООН в 1982—1991 годах.

О смерти дипломата сообщил его сын.

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