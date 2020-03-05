СМИ: Излечившийся в КНР от коронавируса умер от повторного заражения

Житель города Ухань в КНР, вылечившийся от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался спустя пять дней после выписки из полевого госпиталя.

Как пишет South China Morning Post, в свидетельстве о смерти были обозначены в качестве причины летального исхода заболевания, вызванные заражением коронавирусной инфекцией нового типа, — отказ лёгких и непроходимость респираторного тракта.

12 февраля 36-летний мужчина был госпитализирован в отделение для пациентов с незначительными симптомами.

Его лечили две недели, после чего выписали с наказом находиться на карантине ещё 14 дней.

Его жена отметила, что мужчина почувствовал себя плохо через два дня после выписки.

2 марта он снова попал в больницу и в тот же день скончался.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире, по последним данным, превысило 93 тыс. Скончались более 3,1 тыс. человек.