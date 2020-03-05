СМИ: Излечившийся в КНР от коронавируса умер от повторного заражения
- РИА Новости
Как пишет South China Morning Post, в свидетельстве о смерти были обозначены в качестве причины летального исхода заболевания, вызванные заражением коронавирусной инфекцией нового типа, — отказ лёгких и непроходимость респираторного тракта.
12 февраля 36-летний мужчина был госпитализирован в отделение для пациентов с незначительными симптомами.
Его лечили две недели, после чего выписали с наказом находиться на карантине ещё 14 дней.
Его жена отметила, что мужчина почувствовал себя плохо через два дня после выписки.
2 марта он снова попал в больницу и в тот же день скончался.
Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире, по последним данным, превысило 93 тыс. Скончались более 3,1 тыс. человек.