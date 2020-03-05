Шесть стран Евросоюза создали Кибернетические силы

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Литва, Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды и Румыния подписали соглашение о создании Кибернетических сил быстрого реагирования.
Шесть стран Евросоюза создали Кибернетические силы
  • РИА Новости

Об этом информирует Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.

Соглашение о создании Кибернетических сил подписали 4 марта в Загребе.

Отмечается, что международная группа быстрого реагирования будет постоянно дежурить в разных местах, в любой момент готовая ответить на кибератаку. Также военно-гражданские группы быстрого реагирования будут участвовать в виртуальных и физических этапах расследования киберинцидентов.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что это совершенно новый международный кибернетический потенциал, который инициировала и возглавляет Литва.

Как уточняется, семь стран ЕС — Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия — являются наблюдателями проекта.

Ранее Европейская комиссия объявила тендер на услуги специалистов для укрепления кибербезопасности Грузии. Отмечается, что на реализацию соответствующего проекта в ЕК планируют выделить до €1,3 млн

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