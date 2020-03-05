Шесть стран Евросоюза создали Кибернетические силы
- РИА Новости
Об этом информирует Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
Соглашение о создании Кибернетических сил подписали 4 марта в Загребе.
Отмечается, что международная группа быстрого реагирования будет постоянно дежурить в разных местах, в любой момент готовая ответить на кибератаку. Также военно-гражданские группы быстрого реагирования будут участвовать в виртуальных и физических этапах расследования киберинцидентов.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что это совершенно новый международный кибернетический потенциал, который инициировала и возглавляет Литва.
Как уточняется, семь стран ЕС — Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия — являются наблюдателями проекта.
Ранее Европейская комиссия объявила тендер на услуги специалистов для укрепления кибербезопасности Грузии. Отмечается, что на реализацию соответствующего проекта в ЕК планируют выделить до €1,3 млн.